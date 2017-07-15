Нападение в тегеранском метро: 15 раненых

2017-07-15 12:13 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 15 человек получили ранения сегодня в тегеранском метро, на одной из станций которого вооруженный ножом преступник напал на священнослужителя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Mehr.

По его данным, инцидент произошел на станции, находящейся в пригороде иранской столицы — городе Рей.

Неизвестный напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт.

Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего. В результате не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

Согласно поступившим сообщениям, подвергшийся нападению священнослужитель госпитализирован. Преступник скончался в больнице в результате большой кровопотери. Некоторое время станция в Рее была закрыта для входа и выхода пассажиров. К настоящему времени обычный режим работы столичного метрополитена восстановлен.

Н.О.