Съезд партии СДПК выдвинул премьера Киргизии единым кандидатом в президенты

2017-07-15 11:50 | www.trend.az | 6

Партия СДПК в субботу на своем съезде озвучило решение политобъединения о выдвижении кандидатуры нынешнего премьер-министра Сорронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана, передает КНИА «Кабар».

По итогам голосования за кандидатуру Сооронбая Жээнбекова единогласно проголосовали 674 делегатов Съезда.

Решением Съезда партия СДПК выбрала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, как единого кандидата от партии на пост главы государства.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что благодарен за такую поддержку и приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

Отметим, президентские выборы пройдут 15 октября текущего года. На сегодняшний день принять участие на президентских выборах изъявили желание 26 граждан Кыргызстана.