В воскресенье в Баку будет до 35 градусов тепла

2017-07-15 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью – 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью температура 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)