Алексей Венедиктов: «Отношения Россия-Азербайджан следует расчистить от случайных мин» - ИНТЕРВЬЮ

2017-07-15 13:47 | www.apa.az | 5

Интервью московского корреспондента АПА с известным российским журналистом, главным редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

- Алексей Алексеевич, что происходит в российско-азербайджанских отношениях? Наверное, вы знакомы с последним заявлением МИД России.

- Сегодня положение России в регионе Южного Кавказа очень сложное. С одной стороны Россия – военный союзник Армении, на территории которой присутствует российская военная база. С другой стороны, Россия продает оружие Азербайджану. А между Азербайджаном и Арменией существует нагорно-карабахский конфликт. По поступающим из региона сведениям, в зоне конфликта регулярно льется кровь. Поэтому ситуация для России сложная. Как вам известно, среди российских граждан много лиц армянского происхождения. Эти армяне для России ни чем не отличаются от других граждан. Можно понять причину российского недовольства в связи с последними событиями.

- Неизвестно с какой целью отправляются в Азербайджан армяне, получившие гражданство России недавно… Не следует забывать, что между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт.

- По-моему, об этом должны думать сами армяне, желающие отправиться в Азербайджан. У Азербайджана есть спецслужбы, которые с точки зрения профессионализма ничуть не уступают своим российским коллегам. Если они подозревают армянина, прибывающего в страну с паспортом гражданина России, они смогут помешать возможной провокации с его стороны.

- Почему официальная Москва именно сейчас реагирует в таком тоне на этот вопрос?

- У России может быть много причин для такой реакции. Я думаю, есть моменты, которые нам неизвестны. Это принципиальная позиция. МИД России защищает своих граждан вне зависимости от их этнического происхождения. Считаю, это положение будет еще более усугубляться. Если снова вернуться в политическую плоскость, возможно эта напряженность связана с началом нового раунда переговоров в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Мы видим, что в регионе ситуация вновь обострилась. На линии соприкосновения вновь слышны выстрелы, имеются потери. Понятно, что подоплека любого конфликта рано или поздно выходит наружу. Поэтому одной из причин этой напряженности является сбор сторонами мотивов перед новым раундом переговоров. Возможно, Армения накануне переговоров концентрирует внимание России именно на этом моменте, политике дискриминации со стороны Азербайджана граждан России армянского происхождения.

- Вы отметили, что Россия защищает своих граждан вне зависимости от их этнической принадлежности. Тогда почему она не защищает другого своего гражданина Дильгама Аскерова? Он уже более трех лет пожизненно лишен армянскими сепаратистами свободы на родине своих предков в Нагорном Карабахе. К нему применялись пытки. Зачем МИД России не интересуется судьбой этого своего гражданина?

- Я не представитель МИД России. Если Дильгам Аскеров гражданин России, естественно МИД должен распространить заявление в связи с ним. Здесь есть еще один важный вопрос – множественное гражданство. Хочу напомнить произошедшее с блогером Александром Лапшиным, у которого кроме российского было и украинское, и израильское гражданство. Насколько я понимаю Россия не потребовала Лапшина у Беларуси. Украина и Израиль тоже. Хотя МИД России заявляет, что потребовал у Беларуси Лапшина, но я в это не верю. Поскольку в МИД Беларуси в связи с этим никаких документов нет.

Двух моих заместителей Сергея Бунтмана и Владимира Варфоломеева в Азербайджан не пускают из-за того, что они ездили в Нагорный Карабах из Армении. Естественно, я с этим решением не согласен, о чем говорил вашему президенту господину Ильхаму Алиеву. Однако эту логику Азербайджана я понимаю. Есть закон, есть порядок. Это правило установил Азербайджан. По этому правилу, без разрешения Азербайджана посещать Карабах запрещено. С точки зрения Азербайджана Бунтман и Варфоломеев совершили преступление. Хоть я и не согласен с этим, логичность политики официального Баку понимаю. Если бы Бунтмана не пустили в Азербайджан, потому что его дед армянин, тогда занял бы более жесткую позицию. МИД России – политическая организация. Здесь есть политические элементы, правда на их стороне. В Европе этого делать нельзя, для всех это может закончиться очень плохо.

Добавлю, известное заявление МИД не обратило на себя внимание российского общества. Я знаю о нем, потому что занимаюсь новостями. В эфире нашего радио дважды прозвучала эта новость, но внимание простых россиян она не привлекла. Этот вопрос, по-моему мнению, очень опасный, поскольку может стать поводом отравить азербайджано-российские отношения. Я не скрываю, что в России у Армении много лоббистов, и они будут использовать этот вопрос в пользу Армении. Эти люди в вопросе нагорно-карабахского конфликта поддерживают Армению и это вовсе не граждане России армянского происхождения.

- Занесенные в «черный список» МИД Азербайджана многие зарубежные журналисты принесли затем извинения. Это было учтено. Обращались ли Вы по поводу своих заместителей в МИД Азербайджана?

- Да, обращался. Мне заявили, что заместители нарушили закон Азербайджана, поэтому в страну их въезд запрещен. Я очень хорошо понимаю позицию Азербайджана. Вопросы моих заместителей и российских граждан армянского происхождения отличаются. Мои заместители заранее знали, что посещение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана запрещается. Я бы очень хотел, чтобы их вычеркнули из этого «черного списка».

У меня много азербайджанских друзей. Например, братья Гусман. Они большие лоббисты Азербайджана в России и доводят до меня реалии об Азербайджане. У меня очень хорошие отношения с вашим послом Поладом Бюльбюльоглу. Я участвую на ваших официальных приемах, несмотря на то, что два моих заместителя в «черном списке» (смеется). Когда меня позвали на официальный прием в связи с Днем независимости Азербайджана, в редакции состоялось обсуждение, идти мне или нет. Я сказал своим заместителям, что на прием в связи с Днем независимости Азербайджана не пойти не могу: «Вы до посещения Нагорного Карабаха знали, что попадете в «черный список» Азербайджана».

- В последнем абзаце известного заявления МИД России отмечается, что Москва сделает выводы из сложившегося положения. По-вашему, какие шаги может предпринять Россия?

- Не знаю. К сожалению, МИД России в целом продолжает вести политику нашего государства «око за око». Я категорически не согласен с этой политикой МИД. Если помните, президент Путин не ответил адекватно на выдворение американцами наших дипломатов. Путин искал другие пути. Это был истинно мужской поступок, истинно государственный подход. Невинных людей, дипломатов изгонять из страны нельзя. Если доказана их шпионская деятельность, тогда другое дело. Теперь представьте, если Россия начнет препятствовать въезду граждан Азербайджана в страну. В этом случае мое отношение к этому будет резко отрицательное. Я против ответных мер. Мне вовсе не приходит в голову, какие ответные меры может принять Россия. Эта дорога ведет в тупик. Мне кажется, главы государств разрулят эту ситуацию. Личные связи позволяют так думать.

- Как по-вашему будут развиваться отношения после этого?

- В российско-азербайджанских отношениях есть два центра напряженности. Первый – это Карабах, урегулирование которого, верю, для России и ее президента станут вопросом чести. Россия должна будет решить эту проблему. Второй центр – напряженность в отношениях России с Западом-США, Европой и Турцией. Отношения России с Азербайджаном играют ключевую роль в отношениях России с Западом и Турцией. Российско-азербайджанские отношения могут стать заложником отношений России с Турцией и Западом. Это не простой вопрос. Отношения Россия-Азербайджан следует расчистить от случайных мин.