В Хачмазе прошел Международный фестиваль долмы

2017-07-15 14:16 | www.apa.az | 3

Сегодня в Хачмазе прошел II Международный фестиваль долмы.

Как сообщает северное бюро АПА, на организованном совместно силами Министерства культуры и туризма, исполнительной властью Хачмазского района, центром национальной кулинарии Азербайджана и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана фестивале приняли участие более 500 человек из 12 стран и 50 районов нашей республики.

На фестивале были представлены 350 различных видов долмы.

Напомним, I Международный фестиваль долмы был проведен 1 июля 2016 года в Абшеронском районе.