Армянская церковь ограбила страну на 2 миллиарда

2017-07-15 12:33 | www.oxu.az | 3

Армянские священнослужители сильно обижаются, когда их обвиняют в безразличии к земным проблемам и заботам, необоснованном расточительстве, бесцельной растрате огромных средств, а также в том, что они постоянно выступают с позиций требующего. Обижаются, когда простые армяне упрекают их за не подобающее священнослужителю поведение, за то, что они сполна наслаждаются земными удовольствиями, участвуют во всевозможных финансовых махинациях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Day.az, об этом сообщают армянские СМИ.

Армянские СМИ обнародовали цифру, которая сделает картину более целостной. Оказывается, в последние годы Армянская Апостольская церковь потратила около двух миллиардов долларов на строительство новых святынь и церквей.

Два миллиарда долларов было инвестировано только с целью создания строений, и это в том случае, когда число монастырей, церквей и часовен в Армении насчитывается не сотнями, а тысячами. Если бы было внутреннее побуждение оказать искреннюю духовную службу, то священнослужители сделали бы свое дело именно там, потратив на их реставрацию гораздо меньшие суммы. Однако два миллиарда были направлены исключительно на строительство новых, став единственным способом хранения этой суммы в церкви и распоряжения ею.

Никто даже не думал о необходимости или ее отсутствии. А если бы свершилось чудо, и церковь немного подумала бы о стране, то уж точно догадалась бы, что если бы эти два миллиарда были инвестированы в какую-либо сферу, то она должна была процветать.

Но армяне увидели, что этому не суждено быть. В подобных случаях в церкви сразу вспоминают, что армянская церковь, согласно Конституции, отделена от государства.

Н.О.