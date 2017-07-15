Азербайджан вправе ожидать большей объективности со стороны МИД РФ - эксперт

2017-07-15 12:07 | www.trend.az | 4

Недавно МИД России вдруг обвинил Азербайджан в дискриминации граждан России армянского происхождения. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

На заявление МИД России ответил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Данный вопрос вызвал резонанс как в российских, так и в азербайджанских СМИ. Свое мнение по этому вопросу в интервью Dalma News представила замдиректора Baku Network Гюльнара Мамедзаде:

- МИД РФ заявил о дискриминации со стороны Азербайджана по отношению к гражданам России с армянскими фамилиями. Как бы вы это охарактеризовали и о чем это может говорить?

- МИД РФ в контексте армяно-азербайджанского конфликта далеко не всегда апеллирует объективными подходами. Как правило, прослеживается некое нарушение баланса дипломатических оценок не в пользу Азербайджана. И последние заявления Марии Захаровой при наличии повода аккуратно вписываются в эту тенденцию. Почему это происходит? Скорее всего, ответ надо искать не только в плоскости межгосударственных отношений, но и в корпоративных нюансах, ибо подчиненные всегда ориентируются на приоритеты своего непосредственного руководства.

И потом, о какой дискриминации идет речь, если стороны (Армения и Азербайджан) находятся в состоянии конфликта, и любой визит такого рода не исключает провокационных моментов, способных осложнить и без того напряженную ситуацию в отношениях двух народов. Кроме того, спровоцировать нежелательные акценты в формате российско-азербайджанских отношений. Разве граждане России азербайджанского происхождения предпринимают настойчивые попытки посетить Армению, заведомо понимая реакцию другой стороны? Таких случаев практически не наблюдается, за редким исключением участия в мероприятиях международного формата, когда эти вопросы заранее согласовываются. В противном случае результат, вероятно, был бы тот же, но вряд ли мы услышали бы аналогичные заявления МИД РФ в адрес Армении. Достаточно привести в качестве примера несчастного Дильгама Аскерова, отбывающего срок в армянской тюрьме за желание посетить могилы родственников.

- Может ли привести данный вопрос и связанные с ним последствия к ухудшению отношений между Россией и Азербайджаном?

- Отношения между Россией и Азербайджаном на данном этапе получили достаточно устойчивый фундамент, чтобы разовые заявления могли серьезно их разбалансировать. Но в накопительной тенденции, если высшее руководство стран не будет регулировать работу тех или иных ведомств, чиновников или действия тех или иных политических и этнополитических групп, интересы которых не всегда отвечают базовым государственным интересам, это может привести к серьезным разочарованиям с нежелательными для региона последствиями.

- Как сказывается на имидже Азербайджана отказ впускать на свою территорию граждан других стран с армянскими фамилиями? Тем более на фоне отсутствия подобного запрета у Армении?

- А как сказываются на имидже Армении оккупация 20 процентов территории соседнего государства или недавний инцидент с гибелью азербайджанского ребенка? В мире политики, к сожалению, работают двойные, если хотите, и тройные стандарты.

Относительно Армении я уже ответила: азербайджанцы из других стран, в том числе из России, как правило, не проявляют намерения посетить Армению.

Конечно, здравомыслящие люди по обе стороны подсознательно ориентированы на мирное сосуществование, на восстановление добрососедских отношений. И те, кто помнит, что когда-то это было возможно, надеются на достижение мира, пусть и в долгосрочной перспективе.

- Можно ли ожидать от Азербайджана смены позиции в данном вопросе и разрешения на посещение страны гражданами России или других стран с армянскими фамилиями до урегулирования карабахского конфликта?

- Все мы понимаем, когда, как вы говорите, смена позиции Азербайджана может произойти: тогда, когда произойдет смена позиции Армении относительно удержания чужих территорий. Поскольку, пока не разрешен конфликт, риски, связанные с пребыванием армян и азербайджанцев на территории другой стороны соответственно, сохраняются.

Хотя в Азербайджане и сейчас осталось немало смешанных азербайджано-армянских семей и есть известные случаи, когда в стране работают и прекрасно себя чувствуют лица армянской принадлежности.

В Азербайджан многократно приезжали армяне из разных стран – те, чей визит был ожидаем и обеспечен в плане безопасности.

В азербайджанском обществе, в отличие от армянского, более чем достаточно число тех, кто поддерживает мирные инициативы, направленные на развитие диалога. Но если не будет встречных шагов, придется обсуждать более серьезные проблемы, чем непонятные визиты туристов.

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