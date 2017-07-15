Посол: «В день попытки госпереворота 15 июля одним из первых глав государств Эрдогану позвонил Ильхам Алиев»

2017-07-15 14:25 | www.apa.az | 4

«Сегодня мы собрались помянуть души людей, ставших шехидами в результате предательского террора, совершенного год назад. Они отдали свои жизни за родину».

Как сообщает АПА, об этом в Баку на мероприятии, посвященном годовщине попытки госпереворота 15 июля 2016 года в Турции и организованном УМК в мечети Гейдар сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он заявил, что в день попытки госпереворота 15 июля одним из первых глав государств Эрдогану позвонил Ильхам Алиев: «После трагического убийства армянскими оккупантами маленькой Захры президент Турции по телефону выразил соболезнования главе азербайджанского государства.

Еще раз желаю упокоения тем, кто отдал жизнь за Родину».