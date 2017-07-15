Тарифный совет: Цены на транспорт и грузоперевозки не повысятся

2017-07-15 12:43 | www.oxu.az | 4

Повышение цен на бензин марки АИ-92 не повлияет на грузоперевозки, общественный транспорт, в том числе на регулярные пассажироперевозки автобусами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Trend в субботу в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана.

«В этой сфере, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе. Что касается воздушного транспорта, то в данной сфере используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо. Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозки, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу», - сообщили в Тарифном совете.

Н.О.