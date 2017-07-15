В Конгрессе хотят объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР

2017-07-15 12:51 | www.oxu.az | 4

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили объединить два законопроекта: об ужесточении санкций в отношении России и против Северной Кореи.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, предложение поступило от лидера республиканского большинства в палате Кевина Маккарти.

Законодатели предложили переработать документ и добавить в него новые санкции в отношении КНДР. «Это будет сильным заявлением для Америки, если мы сделаем законопроект о санкциях полным и завершенным»,- сказал господин Маккарти. Демократы отвергли это предложение как еще один способ республиканцев задержать принятие документа. «Это не серьезное предложение, это очередная тактика задержки»,- сказал представитель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

В июне Сенат США одобрил законопроект о новых американских санкциях в отношении России, которые могут затронуть ключевые сектора российской экономики. Но он был задержан в Палате представителей. Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил, что администрация США полностью поддерживает законопроект, однако не согласен с конкретными формулировками о полномочиях президента.

Н.О.