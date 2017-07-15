Аллахшукюр Пашазаде: «Этот Фетуллах не сразу стал FETÖ, есть те, кто за ним стоит»

2017-07-15 14:45 | www.apa.az | 7

«Политика, проводимая другом президента Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом, не устраивает многие государства».

Как сообщает АПА, об этом в Баку на мероприятии, посвященном годовщине попытки госпереворота 15 июля 2016 года в Турции и организованном УМК в мечети Гейдар, сказал шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Глава УМК отметил, что по этой причине эти люди совершают теракты в Турции, пытаются организовать перевороты: «В свое время азербайджанский народ также знал, что значит этот террор, бойня. Мы хорошо понимаем наших братьев. Ровно год назад гюленисты спровоцировали конфликт между братьями. Они постарались свергнуть законную власть. Слава Аллаху, братская страна во главе с Эрдоганом смогла преодолеть эту предательскую попытку. Ислам – религия мира, это надо помнить. Этот Фетуллах не сразу стал FETÖ, есть те, кто за ним стоит».

Шейхульислам напомнил, что в ту злополучную ночь он, как и президент Ильхам Алиев, был на стороне законной власти во главе с Эрдоганом.