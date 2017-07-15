В мечети Гейдар проводится мероприятие, посвященное годовщине попытки госпереворота в Турции

2017-07-15 13:01 | www.oxu.az | 3

В Баку в мечети Гейдар при организационной поддержке управления мусульман Кавказа проводится мероприятие, посвященное годовщине попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в мероприятии принимают участие председатель УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и религиозные деятели.

Мероприятие началось с чтения аятов из Корана. В конце будет совершен намаз-вахдат (единый намаз).

Н.О.