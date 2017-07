Tehranda metroda insident - 15 yaralı (VİDEO)

Bakı. Trend:

İranın paytaxtı Tehranda metroda insident yaşanıb. Trend-in məlumatına görə, səhər saatlarında əli bıçaqlı naməlum şəxs Rey metro stansiyasında hərbçiyə hücum edib.

Verilən məlumata görə, yaxınlıqdakı adamların münaqişəni sakitləşdirmək üçün müdaxiləsi nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.

Tehran polisi məsələ ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.