Зажигательный летний вечер группы "DiHaj" в Зеленом театре (ФОТО)

2017-07-15 12:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В "Зеленом театре" в Баку прошел первый большой сольный концерт Дианы Гаджиевой и группы "DiHaj" под названием "The End Of Sunrise", сообщает Trend Life.

DiHaj – это творческий псевдоним Дианы Гаджиевой (первые две буквы имени и три буквы фамилии), которая представляла Азербайджан на "Евровидении-2017" с песней "Skeletons".

Группа "DiHaj" - коллектив, исполняющий электронную музыку, был создан в конце 2014 года, и за это время уже успел поучаствовать на международных фестивалях Women in paradise в Нидерландах, Kulturas Naktis в Литве, Tbilisi Open Air AlterVision в Грузии. Коллектив удостоен премии "Феникс" в номинации "Debut of the year" с песней "Gecələr keçir" на Caucausian Music Awards в Грузии.

Дипломированный хоровой дирижер, музыкант и певица DiHaj (выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Института современной музыки в Лондоне) не боится экспериментировать с самыми разными музыкальными направлениями - от поп-музыки до джаза и даже электронной музыки в живом сопровождении музыкантов. На азербайджанской музыкальной сцене она всегда смело выбирает собственное направление, даже если оно совершенно не совпадает с общими тенденциями.

На "Евровидение-2017" DiHaj доказала, что готова создать свой собственную вселенную для конкурсной песни "Skeletons" и представила своеобразный театральный мир вне жанров и форматов. Этот сценический номер был одним из самых обсуждаемых на евросонге в Киеве.

А в этот вечер на сцене Зеленого театра яркая, харизматичная и экстравагантная Диана Гаджиева и музыканты Али Насиб (ударные) и Анар Абдуллаев (гитара) подарили своим поклонникам настоящий вечер зажигательной музыки, "живого звука" и драйва.

На концерте также состоялась презентация одноименного с программой дебютного альбома группы.

"Альбом "The End Of Sunrise" - это "первое дитя" нашей команды, композиции из которого были ранее представлены на других концертах. Но этот вечер стал своеобразной официальной презентацией нашего творчества. Уютная обстановка, хорошая музыка и качественный звук – все это мы стараемся подарить публике", - отметила Диана Гаджиева.

Специальными гостями концерта стали известный джазовый исполнитель, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Исфар Сарабский, участник "Евровидения" 2008 и 2015 годов, победитель турецкого телепроекта "O Səs Türkiyə" Эльнур Гусейнов и чемпион Азербайджана по версии Red Bull Thre3style DJ N.E.Z (Назим Мехдиев). Под овации зрителей прозвучали авторские и совместные композиции.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Салман Рагимли)