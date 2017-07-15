Повышение цен на бензин не отразится на пассажирских и грузовых перевозках - Тарифный совет (версия 2)

2017-07-15 12:48 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Повышение цен на бензин марки АИ-92 не повлияет на грузоперевозки, общественный транспорт, в том числе на регулярные пассажироперевозки автобусами, сообщили Trend в субботу в Тарифном (ценовом) совете Азербайджана.

"В этой сфере, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе. Что касается воздушного транспорта, то в данной сфере используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо. Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозках, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу", - сообщили в Тарифном совете.

Коснувшись деятельности служб такси, в Тарифном совете отметили, что повышение цен незначительно скажется на тех водителях, кто использует автомобили, работающие на бензине.

"Если автомобиль работает на бензине марки АИ-92 и на каждые 100 километров затрачивается 10 литров бензина, то расход будет увеличиваться на 0,02 маната на каждый километр, то есть затраты на проезд 10 километров вырастут на 0,2 маната. В данной сфере есть достаточная конкуренция, поэтому, если какая-то компания прибегнет к неуместному повышению цен, это завершится для нее потерей клиентуры", - сообщили в Тарифном совете.

В пятницу решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана розничная цена на бензин марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

Как сообщили в Тарифном совете, данный шаг предпринят с целью доведения до европейских стандартов моторного топлива, производимого в Азербайджане, улучшения экологической среды и обеспечения растущего спроса населения.

"Повышение тарифов предпринято с учетом необходимости модернизации в нефтеперерабатывающей сфере, а также изменений в курсе маната в последние годы, ограничения экспортных возможностей SOCAR в связи с ростом внутреннего спроса и снижением валютных поступлений", - отметили в Тарифном совете.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)