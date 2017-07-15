Кто он, пожилой герой, спасший людей из горящей машины? – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-15 13:54 | www.oxu.az | 4

Его история показывает, что в современном мире соцсетей и интернет-СМИ знаменитым можно стать в одночасье, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

И это вовсе не преувеличение, ведь об этом скромном мужчине за считанные дни узнал весь мир. «Азербайджанский Брюс Ли», «Герой-каратист», «Водитель с железными нервами» - какими только превосходными эпитетами не наградили его журналисты. И хотя, как выяснилось, наш герой не азербайджанец, с легкой руки иностранных журналистов, написавших, что авария произошла в Азербайджане, близ Баку, его сейчас за рубежом знают именно как «Азербайджанского Брюса Ли».

О ком же написали иностранные СМИ – турецкие, российские, арабские, английские, итальянские, индийские, греческие, китайские и многие другие?

Знакомьтесь - Иса Сулумбекович Газдиев, уроженец Ингушетии, житель поселка Троицкое. Тот самый взрослый мужчина из видео - вытащивший людей из горящего авто после ДТП на трассе Баку-Ростов, в котором «Лада» врезалась сзади в автомобиль марки «Волга». Несмотря на опасность взрыва газового баллона «Волги», он бесстрашно кинулся спасать людей, оказавшихся заблокированными в салоне машины. А уж эпический мощный удар ногой, которым он с одного раза разбил боковое стекло, чтобы вытащить людей из огненной ловушки, и вовсе покорил весь мир.

А ведь риск в этой ситуации был очень велик – если бы газовый баллон «Волги» взорвался, огромный огненный шар уничтожил бы все вокруг. Так что промедление действительно было смерти подобно, Иса Газдиев и другие неравнодушные люди это прекрасно поняли, потому и вызволили так быстро людей из беды.

Благодаря записи с установленного в припаркованном автомобиле видеорегистратора о смелом поступке Исы Газдиева узнали многие. Подавляющее большинство комментаторов в интернете восхищаются поступком мужчины, называя его героем.

Награды тоже не заставили себя долго ждать - Юнус-бек Евкуров, глава Ингушетии, принял Ису Газдиева и наградил его юбилейной медалью. По поводу этой встречи Евкуров написал в Инстаграм: «В жизни всегда найдётся место подвигу. Наш земляк, дорогой брат Иса Газдиев, ставший свидетелем ДТП на ФАД Кавказ в Ингушетии, это доказал с лихвой. Видеоролик, на котором Иса спасает людей, заблокированных в загоревшемся автомобиле, посмотрела почти вся страна. Иса действовал храбро, уверенно, не мешкая! Он поступил, как мужчина и как гражданин! Встретился сегодня с героем, выразил восхищение его самоотверженным поступком, вручил ему юбилейную медаль Республики Ингушетия и премию! Пусть и старшее, и младшее поколения учатся на примере Исы Газдиева!».

Почему же геройский поступок Исы Газдиева так покорил людей?

Очевидно, в наше время мы испытываем дефицит настоящих героев, не щадящих себя, способных на мужественный поступок, несмотря на риск. Увы, благодаря интернету мы часто видим, как многие люди в подобных ситуациях ограничиваются тем, что… достают мобильный телефон и начинают снимать, даже и не думая о людях в своем стремлении заснять «шокирующие кадры». Тут же получилось все наоборот – записывал видеорегистратор, а очевидцы ДТП не остались равнодушными и активно спасали людей.

И в Азербайджане происходят подобные случаи – вспомним, к примеру, как в 2015 году сотрудник МЧС, перебравшись с окна на балкон, спас девушку, пытавшуюся совершить суицид, этой зимой сотрудник полиции посыпал солью заснеженную дорогу, а в Баку молодой человек спас котенка из водосточной трубы. Эти и множество других подобных примеров показывают, что неравнодушные люди помогают другим в беде, делают все возможное, чтобы спасти чью-то жизнь, и это заслуживает восхищения. Самый же главный урок истории с Исой Газдиевым – то, что настоящие герои живут в нас самих – каждый человек, сколько бы лет ему ни было, при желании может стать героем даже в опасной ситуации. Важно только быть неравнодушным…

С.Б.

