Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»

2017-07-15 14:24 | www.oxu.az | 6

Министерство транспорта России ограничило полеты «Грузинских авиалиний», поскольку Тбилиси не согласовал рейсы «Уральских авиалиний» из подмосковного Жуковского в Грузию.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

«Это ограничение является ответной зеркальной мерой», — заявили в Минтрансе.

Также Москва призывает грузинские власти выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать «Уральским авиалиниям» разрешение на эти полеты. Как пояснили в Минтрансе, Тбилиси с мая не позволяет российской авиакомпании выполнять четыре рейса из аэропорта Жуковский в грузинскую столицу.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное по инициативе Москвы в августе 2008-го из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии, было возобновлено в сентябре 2014 года. Чартерные рейсы стали вновь выполняться в августе 2010-го.

По состоянию на июль 2017-го «Грузинские авиалинии» еженедельно совершали 14-18 рейсов в Москву. С 2016 года самолеты компании летают в столичный аэропорт Внуково.

С.Б.

