В Баку совершен намаз-вахдат, приуроченный к годовщине попытки госпереворота в Турции (ФОТО)

2017-07-15 12:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В мечети Гейдар в Баку в субботу был совершен намаз-вахдат, приуроченный к годовщине попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Церемония началась с молитвы за упокой души лиц, погибших во время попытки государственного переворота.

Затем совместно с представителями других течений ислама был совершен намаз-вахдат.

В намазе под руководством духовного руководителя мечети Гейдар гаджи Сабира участвовали председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, а также другие религиозные деятели.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)