В ряде стран мира наблюдается рост цен на бензин

2017-07-15 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ряде стран мира наблюдается рост цен на бензин и другие энергоносители.

Так, по данным американских СМИ, за последние 12 месяцев цены на энергоносители в столице штата Колорадо Денвере выросли на 11, 9 процента, а цены на бензин – на 16 процентов. В столице штата Гавайи Гонолулу цены на энергоносители за год выросли на 15,4 процента, а цены на газ – на 20,4 процента. Также на этой неделе СМИ сообщили о росте цен на автомобильное топливо в американском штате Джорджиа – за неделю они поднялись с 2,08 доллара за литр – до 2,12 доллара.

На прошлой неделе СМИ также сообщили о росте цен на бензин на Филиппинах - на 0,3 филиппинских песо за литр. Цены на керосин на Филиппинах выросли на 0,55 филиппинских песо за литр, на дизель – на 0,7 филиппинских песо за литр.

В России за неделю с 4 по 10 июля цена на бензин выросла на 0,1 процента. В предыдущую неделю цены на бензин в России не изменились, а ранее еженедельный рост составлял 0,1 процента, 0,2 процента, 0,3 процента и 0,4 процента соответственно.

В конце прошлого месяца цены на топливо выросли и в Египте – сразу на 50 процентов.

Рост цен на бензин отразился и на Нигерии. Накануне СМИ сообщили, что Нигерия за неделю с 30 июня по 6 июля потеряла 884,8 миллиона нигерийских найр из-за того, что верхний предел цен на топливо для продажи населению устанавливается государством, а закупочная цена из других стран выше.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)