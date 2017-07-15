В Баку проведен рейд против журналистов-рекетиров

2017-07-15 14:49 | www.oxu.az | 4

В Баку сотрудники полиции провели операцию против журналистов-рэкетиров, в ходе которой задержаны четыре человека, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Согласно информации, главный редактор сайта millitv.az Ровшан Гасымов, сотрудники сайта Эльмира Мамедова, Натаван Мехдиева и Егяна Ахмедова были задержаны в ресторане Qədim Qəbələ при получении от гражданина трех тысяч манатов с целью нераспространения о нем порочащей информации.

Расследование по факту продолжается.

С.Б.

