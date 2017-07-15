Президент предупредил чиновников: Штрафом не отделаетесь

2017-07-15 15:05 | www.oxu.az | 4

Я неоднократно предупреждал государственных чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и близлежащих домов после ознакомления с новым парком, созданным на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку.

Глава государства отметил, что сегодня в Баку открывается новый парк.

«Это хорошее событие и прекрасный подарок для проживающих здесь людей. В последние годы в Баку было создано много парков, общественных мест, уголков отдыха. Сегодня Баку – город парков и скверов. Новые общественные места создаются и в центре города, и на других территориях. Этот парк имеет свою историю. На этой территории никогда не было парка.

На этой территории планировалось построить большое количество многоэтажных зданий. К сожалению, люди, которые проводили здесь работы, вырубили росшие там деревья. Я неоднократно предупреждал государственных чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались, деревья вырубать нельзя. Только при одном условии - чтобы министерство экологии и природных ресурсов дало заключение, и если деревья должны быть убраны для какого-то проекта государственного значения, то их необходимо перенести и должны быть посажены новые деревья.

Поэтому после того, как я был проинформирован об этом вопросе, сразу же дал указание, отправил сюда главу городской Исполнительной власти, и в результате было создано такое прекрасное общественное место. Еще раз хочу сказать, что у этого парка есть своя собственная история, и для всех организаций, предпринимателей и компаний вырубка деревьев не закончится лишь штрафом», - сказал президент Ильхам Алиев.

С.Б.

