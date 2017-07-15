В Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны

2017-07-15 13:09 | www.trend.az | 3

В Беларуси заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии VII Съезда белорусов мира в Минске, передает корреспондент Белта.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы последовательно наращивать участие диаспоры в социальном, экономическом, духовном, культурном развитии Беларуси, сохранении, приумножении ее традиций", - отметил Владимир Макей.

По его мнению, общими усилиями с диаспорой можно больше сделать для развития экономического сотрудничества с разными странами, для распространения объективной информации о Беларуси. Министр добавил, что белорусы зарубежья обладают новым опытом, который может этому способствовать.

"У каждого из нас свой взгляд на жизнь, на развитие страны - это нормально, - убежден руководитель внешнеполитического ведомства. - Но каждый на своем месте может многое сделать для достижения главной цели - не только сохранения, но и укрепления независимости белорусского государства".

По разным данным, сейчас в других странах мира живет 3-4 млн белорусов. "Это своего рода мягкая дипломатия, но одновременно большая сила, способная отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость", - подчеркнул министр.