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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-15 13:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70212 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 июля

1,7021

10 июля

1,7022

4 июля

1,7021

11 июля

1,7022

5 июля

1,7022

12 июля

1,7020

6 июля

1,7022

13 июля

1,7020

7 июля

1,7022

14 июля

1,7022

Средний курс за неделю

1,70216

Средний курс за неделю

1,70212

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0003 маната (0,0155 процента). Средневзвешенный курс составил 1,94444 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 июля

1,9426

10 июля

1,9412

4 июля

1,9356

11 июля

1,9386

5 июля

1,9328

12 июля

1,9548

6 июля

1,9302

13 июля

1,9467

7 июля

1,9431

14 июля

1,9409

Средний курс за неделю

1,93686

Средний курс за неделю

1,94444

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,7092 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02824 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 июля

0,0289

10 июля

0,0282

4 июля

0,0287

11 июля

0,0282

5 июля

0,0287

12 июля

0,0281

6 июля

0,0284

13 июля

0,0283

7 июля

0,0283

14 июля

0,0284

Средний курс за неделю

0,0286

Средний курс за неделю

0,02824

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0065 маната (1,3824 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47352 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 июля

0,4835

10 июля

0,4702

4 июля

0,4787

11 июля

0,4714

5 июля

0,4786

12 июля

0,4718

6 июля

0,4718

13 июля

0,4775

7 июля

0,4697

14 июля

0,4767

Средний курс за неделю

0,47646

Средний курс за неделю

0,47352

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,5322 маната (0,2673 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2068,51838 маната.

Изменение стоимости унции золота

3 июля

2114,4337

10 июля

2069,2794

4 июля

2082,0002

11 июля

2062,8962

5 июля

2083,0673

12 июля

2061,2071

6 июля

2077,1947

13 июля

2074,3976

7 июля

2085,0248

14 июля

2074,8116

Средняя стоимость за неделю

2088,34414

Средняя стоимость за неделю

2068,51838

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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