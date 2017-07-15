Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-07-15 13:27 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70212 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 июля
|
1,7021
|
10 июля
|
1,7022
|
4 июля
|
1,7021
|
11 июля
|
1,7022
|
5 июля
|
1,7022
|
12 июля
|
1,7020
|
6 июля
|
1,7022
|
13 июля
|
1,7020
|
7 июля
|
1,7022
|
14 июля
|
1,7022
|
Средний курс за неделю
|
1,70216
|
Средний курс за неделю
|
1,70212
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0003 маната (0,0155 процента). Средневзвешенный курс составил 1,94444 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 июля
|
1,9426
|
10 июля
|
1,9412
|
4 июля
|
1,9356
|
11 июля
|
1,9386
|
5 июля
|
1,9328
|
12 июля
|
1,9548
|
6 июля
|
1,9302
|
13 июля
|
1,9467
|
7 июля
|
1,9431
|
14 июля
|
1,9409
|
Средний курс за неделю
|
1,93686
|
Средний курс за неделю
|
1,94444
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,7092 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02824 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 июля
|
0,0289
|
10 июля
|
0,0282
|
4 июля
|
0,0287
|
11 июля
|
0,0282
|
5 июля
|
0,0287
|
12 июля
|
0,0281
|
6 июля
|
0,0284
|
13 июля
|
0,0283
|
7 июля
|
0,0283
|
14 июля
|
0,0284
|
Средний курс за неделю
|
0,0286
|
Средний курс за неделю
|
0,02824
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0065 маната (1,3824 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47352 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 июля
|
0,4835
|
10 июля
|
0,4702
|
4 июля
|
0,4787
|
11 июля
|
0,4714
|
5 июля
|
0,4786
|
12 июля
|
0,4718
|
6 июля
|
0,4718
|
13 июля
|
0,4775
|
7 июля
|
0,4697
|
14 июля
|
0,4767
|
Средний курс за неделю
|
0,47646
|
Средний курс за неделю
|
0,47352
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,5322 маната (0,2673 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2068,51838 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
3 июля
|
2114,4337
|
10 июля
|
2069,2794
|
4 июля
|
2082,0002
|
11 июля
|
2062,8962
|
5 июля
|
2083,0673
|
12 июля
|
2061,2071
|
6 июля
|
2077,1947
|
13 июля
|
2074,3976
|
7 июля
|
2085,0248
|
14 июля
|
2074,8116
|
Средняя стоимость за неделю
|
2088,34414
|
Средняя стоимость за неделю
|
2068,51838
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)