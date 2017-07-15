Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-15 13:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений. Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70212 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 июля 1,7021 10 июля 1,7022 4 июля 1,7021 11 июля 1,7022 5 июля 1,7022 12 июля 1,7020 6 июля 1,7022 13 июля 1,7020 7 июля 1,7022 14 июля 1,7022 Средний курс за неделю 1,70216 Средний курс за неделю 1,70212

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0003 маната (0,0155 процента). Средневзвешенный курс составил 1,94444 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 июля 1,9426 10 июля 1,9412 4 июля 1,9356 11 июля 1,9386 5 июля 1,9328 12 июля 1,9548 6 июля 1,9302 13 июля 1,9467 7 июля 1,9431 14 июля 1,9409 Средний курс за неделю 1,93686 Средний курс за неделю 1,94444

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,7092 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02824 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 июля 0,0289 10 июля 0,0282 4 июля 0,0287 11 июля 0,0282 5 июля 0,0287 12 июля 0,0281 6 июля 0,0284 13 июля 0,0283 7 июля 0,0283 14 июля 0,0284 Средний курс за неделю 0,0286 Средний курс за неделю 0,02824

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0065 маната (1,3824 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47352 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 июля 0,4835 10 июля 0,4702 4 июля 0,4787 11 июля 0,4714 5 июля 0,4786 12 июля 0,4718 6 июля 0,4718 13 июля 0,4775 7 июля 0,4697 14 июля 0,4767 Средний курс за неделю 0,47646 Средний курс за неделю 0,47352

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,5322 маната (0,2673 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2068,51838 маната.

Изменение стоимости унции золота 3 июля 2114,4337 10 июля 2069,2794 4 июля 2082,0002 11 июля 2062,8962 5 июля 2083,0673 12 июля 2061,2071 6 июля 2077,1947 13 июля 2074,3976 7 июля 2085,0248 14 июля 2074,8116 Средняя стоимость за неделю 2088,34414 Средняя стоимость за неделю 2068,51838

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)