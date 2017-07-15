Эрдоган: «Лидеры Запада должны сделать выбор: быть заодно с террористами или заработать доверие турецкого народа»

2017-07-15 16:30 | www.apa.az | 5

«Предательство в дружбе с Турцией, что не соответствует нашим двусторонним отношениям и фундаментальным ценностям, не имеет никакого объяснения»

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в газете «Guardian» статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с годовщиной событий 15 июля.

В статье Эрдоган отметил, что спустя год после попытки военного переворота Турция выступает за свои демократические ценности: «Год назад миллионы граждан, отбросив в сторону политическую и культурную дискриминацию, продемонстрировали упорство в отношении лиц, которые попытались изменить Конституцию, стреляли в невинных людей и подвергли бомбардировке парламент. Турецкий народ, продемонстрировав единство, помешал вооруженной группировке оказать влияние на демократию, суверенитет и образ жизни людей. Предотвращение военного переворота является точкой поворота в истории демократии страны».

Президент Турции подчеркнул, что лидеры Запада должны сделать выбор: быть заодно с террористами или снова заработать доверие турецкого народа: «Лицемерие стран Запада и двойные стандарты слишком беспокоят турецкую нацию, которая отстаивает свою свободу. Попытки нашего правительства привлечь к ответственности поддержавшего инициативу военного переворота Фетуллаха Гюлена и его последователей важны не только для Турции, но и для демократов всего мира».