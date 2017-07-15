Задержан азербайджанец, подозреваемый в изнасиловании и убийстве – ФОТО

2017-07-15 15:33 | www.oxu.az | 4

Следователи Краснодарского края установили местонахождение и задержали фигуранта уголовного дела об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки в курортном городе Новороссийске, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.com.

Подозреваемый, 29-летний гражданин Азербайджана Ализаде Гисмат Али оглу, скрылся от следствия в Северной Осетии. Иностранца задержали во Владикавказе. «Принимаются меры к доставлению его к следователю для производства следственных действий», - говорится в сообщении на официальном сайте управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно о задержании 26-летнего сообщника азербайджанца. Он допрошен, а взятые показания проверены на месте совершения преступления. «Проводится судебно-медицинская экспертиза», - добавили в СК РФ.

По данным издания «Наша газета Новороссийск», Ализаде был схвачен полицейскими в ночь на 14 июля на границе Северной Осетии и Ингушетии. На контрольном пункте полиции сотрудники правоохранительных органов остановили такси, в котором, кроме водителя, было два пассажира - мужчина и женщина. Внешность одного из пассажиров подходила под ориентировку, которую сотрудники полиции Краснодарского края разослали в соседние регионы.

Вечером 10 июля в правоохранительные органы Новороссийска обратилась мать 15-летней Екатерины Бибик, проживавшей в районе Мефодиевского рынка, с заявлением о ее исчезновении. Следователи выяснили, что в тот день девушка вышла из дома своей бабушки, но домой не вернулась.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следователей, 10 июля около 19:25 Екатерина встречалась в Ленинском парке с подозреваемым Г.Ализаде. Затем за ними заехал на «ГАЗели» его приятель. Мужчины пообещали отвезти девушку к морю. Однако в итоге Екатерину повезли в сторону виноградников.

«Остановившись в безлюдном месте, молодые люди поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после чего убили», - говорилось в пресс-релизе управления СК РФ. Затем насильники спрятали труп.

С.Б.

