В Ичери шехер откроется выставка памяти мексиканской художницы Фриды Кало

2017-07-15 13:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее Art Tower в Ичери шехер, 18 июля в 19.00, состоится открытие фотовыставки памяти известной мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Trend Life. Экспозиция будет представлена при совместной организации НПО Arts Council Azerbaijan, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", посольства Мексики в Азербайджане и Министерства культуры и туризма Азербайджана.



"Больше всего в жизни Фрида любила саму жизнь - и это магнитом притягивало к ней мужчин и женщин. Несмотря на мучительные физические страдания, он искрилась юмором, могла хохотать до изнеможения, подшучивать над собой, развлекаться и от души кутить. И только взяв кисть, позволяла себе думать о неизбежном. Она мечтала о ребенке, но страшная травма не позволила ей иметь детей. Три беременности - а это был настоящий подвиг в ее положении - закончились трагично. И тогда она стала рисовать детей. Чаще всего - мертвых. Хотя большинство ее картин, натюрмортов, пейзажей пронизаны солнцем и светом", - говорится в сообщении НПО Arts Council Azerbaijan.

Фрида Кало родилась в Мехико в 6 июля 1907. Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на её творчество. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре Бретон причислял её к сюрреалистам.

Всю жизнь у неё было слабое здоровье - она страдала полиомиелитом с возраста шести лет, а также перенесла серьёзную автомобильную аварию в подростковом возрасте, после которой ей пришлось пройти многочисленные операции, повлиявшие на всю её жизнь. В 1929 году она вышла замуж за художника Диего Риверу, и, подобно ему, поддерживала коммунистическую партию. Скончалась 13 июля 1954 года.

Выставка до 25 июля. Время работы галереи: с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

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(Автор: Вугар Иманов)