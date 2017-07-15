Азербайджан всегда поддерживает Турцию, и так будет впредь - шейхульислам

2017-07-15 13:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Каждый шаг, направленный против Турции, является шагом, направленным и против Азербайджана.

Об этом в субботу сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде во время проведенного в мечети Гейдар в Баку намаза-вахдат, приуроченного к годовщине попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Пашазаде сказал, что есть силы, которые завидует братским отношениям между Азербайджаном и Турцией, этой дружбе.

«Совершенный 15 июля прошлого года в Турции террор опечалил всех нас. Эти силы руками FETÖ совершили в Турции террор, обратили турка против турка. Турция смогла пресечь этот террор, 250 человек стали шехидами. Если бы эта попытка удалась, это бы нанесло ущерб и независимости Азербайджана. Мы знаем, что такое террор, и немало от него пострадали. Мы всегда поддерживаем Турцию, и так будет впредь. Турция – братская страна. Братство, основа которого была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжается и сейчас. Мы – одна нация, два государства», - сказал Пашазаде.

Шейхульислам отметил, что, совершая подобный террор, некоторые силы хотят преподнести миру ислам как религию терроризма.

«Однако им это не удастся. Ислам – религия мира, солидарности и братства», - сказал председатель УМК.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)