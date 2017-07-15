Президент: «Всем структурам и бизнесменам будет уроком - если вырубаешь дерево, то твое наказание не закончится штрафом»

2017-07-15 16:40 | www.apa.az | 4

«Я неоднократно предупреждал всех государственных чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались, деревья вырубать нельзя. Только при одном условии - чтобы Министерство экологии и природных ресурсов дало заключение, и если деревья должны быть убраны для какого-то проекта государственного значения, то их необходимо перенести и должны быть посажены новые деревья. Поэтому после того, как я узнал об этом, сразу же дал указание, отправил сюда главу городской Исполнительной власти, и в результате было создано такое прекрасное общественное место».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и окрестных домов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что новый парк является местом отдыха для людей, проживающих в этих зданиях: «Конечно, если бы здесь были построены большие многоэтажные здания, то это создало бы проблемы и для проживающих в окрестности людей. Поэтому на этой территории нашего города создан новый парк, и считаю, что это очень знаменательное событие. Еще раз хочу сказать, что этот парк имеет особую историю, и всем структурам, компаниям, бизнесменам будет уроком то, что если ты вырубаешь дерево, то твое наказание не закончится штрафом».