NASA: У нас нет денег для отправки людей на Марс

2017-07-15 16:30 | www.oxu.az | 5

При нынешнем уровне финансирования NASA, программа агентства по отправке человека на Марс вряд ли будет реализована в намеченный срок — то есть к середине тридцатых годов двадцать первого века. У Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки просто нет денег для того, чтобы отправить пилотируемую миссию к Красной планете в срок.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Ars Technica.

«Что касается ожидаемой всеми даты, когда люди наконец ступят на поверхность Марса, то я пока что не могу назвать ее. У нас есть серьезные проблемы с бюджетом. Особенно с той его частью, которая отвечает за поверхностные системы для экспедиции на Марс», — заявил накануне Билл Герстенмайер, руководитель департамента NASA по пилотируемым миссиям.

Полет к Марсу — это, как отметил Герстенмайер, невероятный вызов для космонавтики. Само по себе длительное путешествие к четвертой планете, вход в ее атмосферу, спуск, посадка, а затем все то же самое, но в обратной последовательности — проработка всех аспектов марсианской миссии требует серьезных затрат, как финансовых, так и временных.

Герстенмайер говорит, что прежде чем заниматься полетом к марсу, NASA сфокусируется на возращении на Луну — это позволит лучше подготовиться к путешествию на Марс.

C.Б.

