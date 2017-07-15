Азербайджан всегда был рядом с Турцией в ее тяжелые дни - посол

2017-07-15 13:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Турции общие и радость, и горе.

Об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, выступая в субботу на мероприятии в мечети Гейдар в Баку, где был совершен намаз-вахдат, приуроченный к годовщине гибели шехидов во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Посол отметил, что во время прошлогодней попытки госпереворота в Турции Азербайджан первым оказался рядом. «Нас исторически связывают узы братства. Азербайджан всегда был рядом с Турцией в ее тяжелые дни", - сказал Озорал.

Дипломат отметил, что во время террора, произошедшего в Турции 15 июля, первым рядом с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом был Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «И когда погибла маленькая Захра, первым, кто позвонил Президенту Азербайджана, был Президент Турции, потому что мы братские и дружественные страны», - сказал посол.

По его словам, Турция считает своими все беды Азербайджана. «Сегодня мы чтим погибших во время попытки государственного переворота в Турции. Наши шехиды - это и ваши шехиды. Те, кто погиб за независимость Азербайджана 20 января, в Нагорном Карабахе, а также двухлетняя Захра и ее бабушка, погибшие 4 июля во время армянской провокации в селе Алханлы Физулинского района, – наши шехиды», - сказал посол Турции

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)