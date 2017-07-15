Мексика примет участие в Международном фестивале долмы в Азербайджане

2017-07-15 14:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Мексики в Азербайджане примет участие во втором Международном фестивале долмы, который пройдет 15 июля в городе Хачмаз.

Посольство Мексики надеется, что участие в этом мероприятии будет способствовать развитию двусторонних культурных связей и продвижению мексиканской кухни, включенной в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В ходе фестиваля впервые в Азербайджане будет представлено мексиканское национальное блюдо тамаль. Готовить тамаль в Мексике начали еще в доиспанский период. Тогда это блюдо преподносилось во время религиозных ритуалов. В настоящее время тамаль широко популярен в Мексике.

Существует более 500 видов данного блюда. Слова «тамаль» происходит от слова «tamally», что означает «завернутый» в переводе с языка науатл. Блюдо представляет собой завернутое в кукурузные, банановые или другие листья тесто со сладкой или несладкой начинкой, приготовленное на пару.

(Автор: Елена Косолапова)