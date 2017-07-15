Дети зажгли свечи в память о двухлетней Захре и невинных жертвах войн (ФОТО)

2017-07-15 14:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - ZƏHRA - именно так назван вечер, посвященный памяти невинным детям, пострадавшим и погибшим в результате войн и конфликтов, сообщает Trend Life.

Вечер был организован в рамках литературного проекта "Söz" (Слово) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, Фонда Джабира Новруза, Международного центра мугама и ASAN Radio.

На открытии минутой молчания была почтена память детей – жертв армянской агрессии в Карабахе.

Директор ASAN Radio Эмин Мусеви и руководитель литературного проекта "Söz" Нигяр Гасанзаде подчеркнули, что убийство ни в чем не повинных детей – это преступление перед человечеством, и виновные в трагедии обязательно должны понести самое суровое наказание. Убийство маленькой Захры и ее бабушки вновь показало всему миру уродливое лицо армянского фашизма и осуждено мировым сообществом. Совершенное в Алханлы напоминает то, что было совершено в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда были жестоко убиты 63 ребенка. Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, проведя политику этнической чистки, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

В программе вечера выступили известные артисты – победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, участник "Евровидения" 2008 и 2015 годов, победитель турецкого телепроекта "O Səs Türkiyə" Эльнур Гусейнов, заслуженные артисты Севда Алекперзаде и Тунзаля Агаева, поэты Хаял Рзазаде, Шахрияр Дел Герани, Мехман Расулов, Солмаз Сулейманлы, Лейли Салаева и другие.

В заключение вечера дети зажгли свечи в память о двухлетней Захре и невинных жертвах войн.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов. Фото - АЗЕРТАДЖ)