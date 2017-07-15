Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно предупреждал чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались

2017-07-15 14:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Я неоднократно предупреждал государственных чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и близлежащих домов после ознакомления с новым парком, созданным на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку.

Глава государства отметил, что сегодня в Баку открывается новый парк.

«Это хорошее событие и прекрасный подарок для проживающих здесь людей. В последние годы в Баку было создано много парков, общественных мест, уголков отдыха. Сегодня Баку – город парков и скверов. Новые общественные места создаются и в центре города, и на других территориях. Этот парк имеет свою историю. На этой территории никогда не было парка. На этой территории планировалось построить большое количество многоэтажных зданий. К сожалению, люди, которые проводили здесь работы, вырубили росшие там деревья. Я неоднократно предупреждал государственных чиновников, частные структуры, чтобы деревья не вырубались, деревья вырубать нельзя. Только при одном условии - чтобы министерство экологии и природных ресурсов дало заключение, и если деревья должны быть убраны для какого-то проекта государственного значения, то их необходимо перенести и должны быть посажены новые деревья. Поэтому после того, как я был проинформирован об этом вопросе, сразу же дал указание, отправил сюда главу городской Исполнительной власти, и в результате было создано такое прекрасное общественное место», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что новый парк – место отдыха для граждан, проживающих в этих зданиях.

«Безусловно, если бы здесь были построены большие многоэтажные здания, то это создало бы проблемы и для проживающих поблизости людей. Поэтому на этой территории нашего города создан новый парк, и считаю, что это очень знаменательное событие. Еще раз хочу сказать, что этот парк имеет особую историю, и всем структурам, компаниям, бизнесменам будет уроком то, что если ты вырубаешь дерево, то твое наказание штрафом не закончится. Что касается благоустройства нашего города, то проведенные работы очевидны. Я еще раз хочу отметить, что сегодня Баку стал городом красивых парков. Наши существующие парки практически все в течение последних лет были капитально восстановлены, созданы новые зоны отдыха. Наш самый большой парк - Приморский бульвар, протяженность которого доведена с трех до 16 километров. Сегодня здесь созданы спортивные городки, городки искусства, общественные места. Среди привлекающих внимание мест я бы отметил место за дворцом Гейдара Алиева. Там создан красивый парк. Создается новый парк за Государственным драматическим театром. На территории, называемой «Советская», будет построена и дорожная инфраструктура, и общественные места, и прекрасные зеленые массивы. Сегодня эти работы идут настолько быстро, что иногда забывается прежний облик. К примеру, вы хорошо помните, что рядом с аэропортом была ярмарка. Нас всех беспокоил вид этого неаккуратного, антисанитарного центра. Эта ярмарка была перенесена в другое место, а на ее месте разбит лесной массив. Проходя сегодня там, некоторые и не вспомнят, как выглядело это место раньше», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что очищена часть озера Беюкшор, благоустроена прилегающая территория, построен новый бульвар протяженностью в один километр.

«Сейчас закладывается прекрасный парк на территории Бибиэйбата. То есть, вся эта проделанная работа еще раз показывает, что в нашем городе осуществляются большие мероприятия для комфортного отдыха людей. С точки зрения создания новых парков считаю, что город сегодня на первом месте в мире. Это и вы хорошо знаете, и другие граждане города видят, что если где-то идут работы по сносу, то на том месте обязательно создаются общественные уголки, парки, строятся во избежание пробок новые широкие дороги. Следующий большой парк закладывается на улице Юсифа Сафарова, надеюсь, что в ближайшие месяцы он будет сдан в эксплуатацию. Уже функционирует находящийся рядом с ним парк, сегодня работает и большой парк вокруг Дворца Гейдара Алиева, и молодежь, дети каждую неделю проводят здесь различные мероприятия. Заложен новый парк вокруг Бакинского конгресс-центра. Это место, которое было территорией бывшего завода имени Саттархана, было зоной экологической катастрофы. Была очищена территория Балаханского завода по сортировке твердых бытовых отходов, там были проведены работы по благоустройству, ликвидирован смок, создававший проблемы для граждан нашего города. Я уделяю особое внимание этой сфере, потому что хочу, чтобы Баку стал еще краше и экологическая ситуация в городе была еще лучше. Мы уже добились этого. Улучшено качество воздуха, воды. Это основные факторы для человеческого здоровья. Я знаю, что в этих зданиях проживают представители интеллигенции, ученые. Для вас здесь создан прекрасный парк, чтобы вы вместе с семьями здесь отдыхали. В связи с этим поздравляю вас, проживающих здесь граждан», - сказал Президент Ильхам Алиев.