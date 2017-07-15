Международный фестиваль долмы в Азербайджане – представлены уникальные блюда из ананаса, апельсина... (ФОТО)

2017-07-15 14:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Хачмазе в парке "Чанлыбель" сегодня открылся второй Международный фестиваль долмы , организованный Министерством культуры и туризма Азербайджана, Исполнительной властью Хачмазского района, Центром национальной кулинарии и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В мероприятии принимают участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий. Свои разновидности долмы представили кулинары зарубежных стран. Азербайджан представил более 300 видов долмы из сорока регионов страны.

Лучшие работы будут отмечены специальными премиями, гостям представлена концертная программа с участием фольклорных коллективов.

Первый Международный фестиваль долмы прошел в Баку 1 июля 2016 года.

В Азербайджане есть множество видов долмы. Слово "долма" происходит из азербайджанского глагола "долдурмаг"- что значит заполнять. "Келем долмасы" - голубцы, "Ярпаг долмасы" - заворачивается при помощи виноградных листьев или молодых листьев айвы, "Бадымджан долмасы" - заправляются баклажаны, помидоры и перец. Все это лишь некоторые популярные разновидности долмы.

Для приготовления долмы, кроме молодых виноградных листьев особых сортов винограда (аг шаны, гара шаны) и капусты, в отдельных регионах (Губа-Гусарский) используются листья инжира, айвы и некоторых других, произрастающих здесь деревьев. Эти листья в процессе приготовления трансформируются в нежную и ароматную хрустящую корочку. В летнее время в Азербайджане долму готовят из сочетания трёх овощей - баклажанов, помидоров и сладкого перца. Называется этот вид долмы - баклажановой долмой – "бадымджан долмасы". Для всех перечисленных видов долмы, кроме рыбной, к столу обязательно подают гатыг или другой кисломолочный продукт с добавлением чеснока или без него. Впрочем, для приготовления долмы человеческой фантазии нет предела - можно использовать рыбу, яблоки, картофель, бурак, огурцы и даже ананас и апельсины…

(Автор: Вугар Иманов)