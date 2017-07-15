В Китае муж выкинул жену с балкона – ВИДЕО

2017-07-15 17:18 | www.oxu.az | 5

В Сети появилось видео супружеской ссоры в Китае, в ходе которой муж не выдержал и сбросил свою возлюбленную с балкона, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirror.

На кадрах видно, как мужчина сначала выбрасывает телефон девушки, в котором, по всей видимости, нашел факт измены. Поэтому вслед за гаджетом через несколько секунд летит и жена. К счастью, девушка серьезно не пострадала, приземлившись в огород.

Несмотря на свободное падение, супруга сказала полицейским, которые задержали обидчика, что простила его и не будет выдвигать против мужа обвинение.

С.Б.

