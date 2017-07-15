Запад должен сделать выбор между Турцией и террористами - Эрдоган

2017-07-15 16:35 | www.trend.az | 4

Лидеры стран Запада должны сделать выбор между поддержкой террористам и доверием турецкого народа, говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в газете The Guardian по случаю первой годовщины попытки переворота 15 июля 2016 года, передают в субботу турецкие СМИ.

По мнению автора статьи, нет какого-либо объяснения предательству дружбы с Турцией, которое не отвечает двусторонним отношениям и фундаментальным ценностям.

Спустя год после попытки переворота Турция продолжает защищать демократические ценности, отмечается в материале.

В статье говорится, что ровно год назад миллионы граждан Турции, вне зависимости от политических взглядов и этнической принадлежности, выразили свою позицию против мятежников, которые пытались изменить конституционный строй, открыли огонь по мирным гражданам и подвергли бомбардировке парламент страны.

При предотвращении попытки переворота погибли 250 человек, 2193 получили ранения, пишет Президент Турции.

Автор статьи подчеркивает, что усилия турецкого правительства по привлечению к ответственности главаря террористического движения Фетхуллаха Гюлена и его сторонников имеют важное значение не только для Турции, но и демократии во всем мире.

Попытка переворота военных, направивших 15 июля 2016 года оружие на мирных граждан, натолкнулась на преграду, сформированную за 10 лет развития Турции во внешней и внутренней политике, экономике, здравоохранении, юстиции, области основных прав и свобод, говорится в материале.

«Предотвращение попытки переворота стало поворотным моментом в истории демократии. Это событие вдохновило многих людей в мире, предпочитающих свободу. К сожалению, союзники Турции, в частности на Западе, не смогли в полной мере оценить эти события. Некоторые западные правительства и организации вместо того, чтобы поддержать народ, который продемонстрировал солидарность против попытки переворота, предпочли занять выжидательную позицию. Их лицемерие и двойные стандарты глубоко обеспокоили турецкий народ, который пожертвовал всем ради свободы», - пишет Эрдоган.

Так называемые "друзья и союзники" Турции предоставили убежище высокопоставленным главарям FETÖ, говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что многие страны принимают меры предосторожности при малейших угрозах, и в этой связи критика режима ЧП в Турции неприемлема.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия военных были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.