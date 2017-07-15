Турция неоднократно сталкивалась с военными переворотами – глава Красного Полумесяца

2017-07-15 17:09 | www.trend.az | 5

АНКАРА /Trend/ - Турция неоднократно сталкивалась с военными переворотами, сказал журналистам в субботу в Анкаре глава турецкого Красного Полумесяца Керем Кынык.

По его словам, во время попытки военного переворота в Турции народ по своей воле и по призыву президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана вышел на защиту страны и демократии.

Основная задача Красного Полумесяца Турции - это оказание поддержки пострадавшим, сказал Кынык.

«В день попытки военного переворота ряд сотрудников Красного Полумесяца страны также стали жертвами», - сказал Кынык.

По его словам, за попыткой военного переворота в Турции стояли не военные, это были террористы, которые скрывались в армии и, конечно же, они были членами движения Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)