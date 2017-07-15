Ильхам Алиев: «С точки зрения создания новых парков считаю, что Баку сегодня на первом месте в мире»

2017-07-15 17:40 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с жителями здания, построенного для профессорско-преподавательского состава Бакинского государственного университета, и окрестных домов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это хорошо известно и вам, другие жители города также видят, что, если где-то идет снос, то в этом месте обязательно создаются общественные уголки, парки, прокладываются новые широкие дороги, чтобы стало меньше автомобильных пробок. Очередной крупный парк создается на улице Юсифа Сафарова, надеюсь, что в ближайшие месяцы он будет сдан в пользование. Уже действует расположенный рядом с ним парк, функционирует большой парк вокруг Центра Гейдара Алиева, дети и молодежь ежедневно проводят там различные мероприятия. Новый парк заложен рядом с Бакинским конгресс-центром. Это место, являвшееся территорией бывшего завода имени Саттархана, было зоной экологического бедствия. Очищена Балаханская свалка, там проведена работа по благоустройству, устранена задымленность, которая создавала проблемы для граждан нашего города. Поэтому я уделяю данной сфере особое внимание, так как хочу, чтобы Баку стал еще краше, чтобы экологическое состояние нашего города улучшилось. Нам уже удалось добиться этого. Улучшилось качество воздуха, воды. Это – основные факторы для здоровья человека», - отметил президент.