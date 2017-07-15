Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 32 человек

2017-07-15 17:48 | www.trend.az | 5

Число жертв наводнений и паводков, обрушившихся на юго-западный японский остров Кюсю, достигло 32 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

В префектурах Фукуока и Оита в Японии из-за паводков и наводнений в результате ливневых дождей погибли 32 человека. Еще 10 считаются пропавшими без вести. Более двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны продолжают поиски пропавших без вести.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.