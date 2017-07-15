МИД Германии пришел "в ярость" из-за гибели немецких туристок в Египте

2017-07-15 17:52 | www.trend.az | 6

Министерство иностранных дел Германии "в ярости" из-за гибели двух немецких туристок в Хургаде, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Это особо коварный и злонамеренный акт, который опечалил нас, взволновал и привел в ярость", - заявила представитель МИД страны.

Днем 14 июля вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей египетского курорта. В результате погибли две женщины из Германии. Четыре туристки из Армении, Чехии и России получили ранения.

Нападавшего задержали, им оказался 28-летний Абдель Рахман Шаабан. Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По одним данным, преступник исповедовал идеологию ИГ*, по другим – страдал психическим заболеванием. Некоторые СМИ утверждают, что причиной нападения стал бытовой конфликт.