В ДТП под Ташкентом погибли три человека

2017-07-15 19:16 | www.trend.az | 6

Три человека погибли в результате ДТП, произошедшем на трассе в Ташкентской области, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание uznews.uz.

"На 76 километре автотрассы Карасу - Бука - Бекабад произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Damas и грузового автомобиля Howo", - сообщает издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Ташкентской области.

В результате столкновения водитель Daewoo, его жена и их двухлетняя дочь скончались на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений, не совместимых с жизнью.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266, ч.3 УК РУз. На данный момент следственные работы продолжаются", - говорится в сообщении. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.