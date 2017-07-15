Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü üzerinde tur attı

2017-07-15 19:26 | www.trend.az | 1

Ankara’da TBMM 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldıktan sonra İstanbul’da düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere Ankara'dan İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Türk Hava Kuvvetlerine bağlı tam teçhizatlı F-16 savaş uçakları eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın camından kendisine eşlik eden F-16 pilotlarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan helikopter ile ayrılan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir süre uçarak akşam yapılacak etkinlik öncesi son hazırlıkları inceledi.

Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Bu arada tören alanına girişler başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir grup koşarak tören alanına girdi. Bazı katılımcıların yanlarında temsili idam ipleri getirdikleri görüldü.

Kaynak: