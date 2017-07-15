В Бенгази открылся аэропорт, не работавший три года из-за войны

2017-07-15 20:04 | www.trend.az | 4

Международный аэропорт "Бенина" рядом с Бенгази в Ливии, закрытый три года назад из-за вооруженных столкновений в городе, открылся в субботу для коммерческих полетов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По его данным, первые рейсы направились в столицу - Триполи, в город Куфра на юго-востоке страны, а также в столицу Иордании Амман. Запланированы полеты в Тунис и из него, Турцию (Стамбул), Египет (Александрия) и город Зинтан на западе Ливии.

Авиасообщение обеспечивают две государственные авиакомпании - Libyan Airlines и Afriqiyah Airways. Пассажирам после закрытия аэропорта "Бенина" приходилось добираться до аэропорта "Аль-Абрак", расположенного в четырех часах езды к востоку от Бенгази, отмечает агентство.

В начале месяца командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии - Бенгази. Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков ИГ и "Аль-Каиды" более двух лет.