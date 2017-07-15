Скончалась первая женщина - лауреат «нобелевки по математике»

2017-07-15 20:16 | www.oxu.az | 4

В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской премией для математиков».

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей». Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

A.C.

