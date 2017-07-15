Бриллиантовое лето – ФОТО

2017-07-15 20:26 | www.oxu.az | 4

Чем соблазняют состоятельных женщин ведущие ювелирные дома

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, традиционно начало июля — время ярких ювелирных премьер: крупнейшие дома, включая старейшего резидента Вандомской площади Boucheron, в дни Недели высокой моды в Париже представляют свои новые коллекции haute joaillerie. Нынешний год не стал исключением.

По-прежнему в моде колумбийские и африканские изумруды (в прошлом сезоне им посвятил свою коллекцию дом Van Cleef & Arpels), а также синие сапфиры и танзаниты. Дизайнеры увлекаются романтикой моря и вдохновляются таинственным Дальним Востоком: берут за образец, как Chanel, практически всю морскую атрибутику, от якорей до канатов, или приглашают, подобно главе Chopard Каролине Шойфеле, к сотрудничеству китайского модельера.

Впрочем, Европа с ее старинными парками и усадьбами, тоже не обделена вниманием: у Chaumet украшения навеяны обманчиво заброшенными пейзажными английскими парками, у Dior — геометрически выверенными регулярными садами Версаля.

Браслет-кафф, серьги и кольцо Golden Braid, Chanel

Фото: Chanel

Украшения из золота и бриллиантов линии Golden Braid из новой коллекции Flying Cloud, названной в честь яхты герцога Вестминстерского, возлюбленного Габриэль Шанель, навеяны узором золотого галуна флотской формы.

Кольцо Oulu, Boucheron

Фото: Boucheron

Дивный персонаж из бестиария Boucheron — сова с перьями из бриллиантов и черного лака и глазами из желтых сапфиров — входит в линию Lumière de Nuit новой коллекции высокого ювелирного искусства Hiver Impérial.

Браслет Bosquet de la salle de bal, Dior

Фото: Dior

Очередное театрально-избыточное творение главы ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан украшают бриллианты, рубины, изумруды и полудрагоценные цветные камни.

Колье, di Grisogono

Фото: di Grisogono

Колье футуристических очертаний павировано черными бриллиантами и выложено белыми бриллиантами огранки «маркиза». Крупный бриллиант огранки «подушка» внизу украшения можно при желании снять.

Колье Baïkal, Boucheron

Фото: Boucheron

Это колье из жемчужных нитей, напоминающее оплечья русских боярынь XVII столетия, украшает огромный, весом более 78 карат, аквамарин Santa Maria, лунные камни и бриллианты. Центральный предмет линии Femmes Boréales коллекции Hiver Impérial.

Колье Turquoise Waters, Chanel

Фото: Chanel

Украшение из бриллиантов и сапфиров напоминает стилизованные петли корабельного каната, усеянные крупными брызгами морской воды.

Ювелирные часы Clairiere, Dior

Фото: Dior

Драгоценные часы-браслет навеяны мотивами версальских садов, которым посвящена вся новая высокая ювелирная коллекция Dior a Versailles, cote Jardins.

Часы Verde Bisazza, Piaget

Фото: Piaget

Часы-кафф с циферблатом из черного опала украшают 156 изумрудов и 43 бриллианта багетной огранки, 100 классической огранки и 23 элемента из черного опала. Входят в линию Midday Festival высокой ювелирной коллекции Sunlight Journey.

Кольцо Joya, Boucheron

Фото: Boucheron

Редкий сапфир нежно-голубого оттенка в огранке «сахарная голова» весом почти 20 карат венчает оправу белого золота, павированную бриллиантами.

Браслет Bosquet de l'encelade, Dior

Фото: Dior

Центральный камень браслета-каффа — кабошон из черного опала. Его обрамляют изумруды, сапфиры, бриллианты и цветные камни и элементы, выполненные в технике глиптики (резьбы по камню).

Колье-трансформер Aria Passionata, Chaumet

Фото: Chaumet

Колье из розового золота с эмалевым декором украшают три граната-родолита весом 16,28, 14.25 и 10.96 карата, три рубиновых кабошона из Восточной Африки, рубиновые бусины, оникс и бриллианты.

Брошь Yachting Day, Chanel

Фото: Chanel

Якорь из белого золота и бриллиантов напоминает флотскую эмблему с кокарды или шеврона моряка, и сходство нарушает лишь игриво дрожащая на конце каната крупная бриллиантовая «капля» — камень грушевидной огранки.

Серьги, di Grisogono

Фото: di Grisogono

Крупные бриллианты огранки «эмеральд» и восемь крупных изумрудов превращают простое по очертаниям украшение в роскошную вечернюю вещь.

Браслет-кафф Viva l’Arte, Piaget

Фото: Piaget

Браслет из высокой ювелирной коллекции Sunlight Journey под названием Viva l’Arte выполнен из розового золота. Украшен розовой шпинелью огранки «подушка» (около 6,68 карата), красными и розовыми шпинелями, розовыми сапфирами, гранатами-спессартинами и бриллиантами.

Колье-трансформер Pastorale Anglaise, Chaumet

Фото: Chaumet

Колье, навеянное романтикой английских парков, изготовленное из белого и желтого золота с декором из цветной эмали украшают 28,98-каратный изумруд с колумбийских копей Музо, 39 замбийских изумрудных кабошонов, круглые рубины, синие сапфиры багетной огранки, желтые сапфиры и бриллианты.

Колье, di Grisogono

Фото: di Grisogono

Колье-«змея» с фирменным для бренда di Grisogono эффектом деграде, который достигается тщательным подбором бриллиантов и синих сапфиров различных оттенков. Перелив почти идеальный, без границ градиента.

Колье-чокер из коллекции Silk Road, Chopard

Фото: Chopard

Для создания высокой ювелирной коллекции Silk Road («Шелковый путь») сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле пригласила китайского модного дизайнера Гуо Пей (Guo Pei), которая придала швейцарским украшениям восточное изящество.

Колье Fiocco Reale, Bulgari

Фото: Bulgari

Жемчужное колье украшают колумбийский изумруд (9,16 карата) и ланкийский сапфир (14,84 карата). Это одна из самых впечатляющих вещей новой коллекции римского ювелирно-часового дома под названием Festa.

Ювелирные часы Pastorale Anglaise, Chaumet

Фото: Chaumet

Часы из белого золота украшают цветная эмаль, изумруды, рубины, синие сапфиры багетной огранки, желтые сапфиры и бриллианты классической круглой огранки (ими полностью павирован циферблат).

Колье Blueberry Caramelle, Bulgari

Фото: Bulgari

Колье из белого золота с танзанитами, халцедонами, лунным камнем, ониксом и бриллиантами входит в коллекцию Festa. У него есть «близнец» — колье Raspberry Caramelle из розового золота, в котором вместо танзанитов и халцедонов использованы розовые турмалины и рубеллиты.

Серьги из коллекции Silk Road, Chopard

Фото: Chopard

Серьги-шандельеры с цветными сапфирами и другими самоцветами напоминают яркую традиционную китайскую вышивку.

Колье The Green Liz, Bulgari

Фото: Bulgari

Эффектное колье названо в честь одной из самых известных голливудских звезд и верной многолетней поклонницы римского ювелирного дома — Элизабет (Лиз) Тейлор. В центре украшения — колумбийский изумруд-кабошон весом почти 60 карат.

Колье и серьги из коллекции Silk Road, Chopard

Фото: Chopard

Украшения тонкой работы маскируются под ветки с распускающимися цветами. Сердцевина цветов с золотыми лепестками — жемчужины южных морей.

С.С.

