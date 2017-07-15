Чудо-оружие товарища Сталина – ФОТО

2017-07-15 20:37 | www.oxu.az | 5

14 июля 1941 года впервые в боевых условиях был применен советский реактивный миномет, более известный как «Катюша».

«Пусть фриц помнит русскую «Катюшу»

Знаменитую песню о девушке Катюше, выходящей на берег крутой, написанную в 1939 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером, в годы Великой Отечественной войны стали прочно ассоциировать с одним из новейших образцов оружия — боевой машиной реактивной артиллерии БМ-13.

До сих пор идут споры, по какой причине БМ-13 получила в армии прозвище «Катюша». Одни связывают это с индексом «К» на корпусе миномёта — установки выпускались заводом имени Коминтерна, другие говорят о том, что звук, издаваемый снарядами, был похож на протяжное звучание песни. По третьей версии, первое применение БМ-13 с крутой горы, что кому-то тоже напомнило содержание шлягера.

К середине войны в песне «Катюша» даже появился новый куплет:

Пусть фриц помнит русскую «катюшу»,

Пусть услышит, как она поёт:

Из врагов вытряхивает души,

А своим отвагу придаёт!

«Эрэсы» изначально создавались для авиации.

Установка БМ-13 стала одним из новейших видов вооружения, появление которых в Красной Армии стало крайне неприятным сюрпризом для гитлеровского командования.

Работы над созданием снарядов на бездымном порохе велись в СССР еще с 1920-х годов. Первые образцы реактивных снарядов — «эрэсов» — были созданы в 1933 году и предназначались для вооружения самолетов. О том, что подобные снаряды могут быть эффективны также и при использовании в наземных войсках и на флоте, задумались позже. Работы над созданием многозарядной реактивной установке на базе грузовой машины начались в 1938 году.



В августе того же года инженеры Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) во главе с Иваном Гваем представили первый проект многозарядной установки на базе автомашины ЗИС-5. Полигонные испытания показали, что проект «сырой», имеющий очень много недостатков.

В апреле 1939 был создана новая модель МУ-2 (механизированная установка, 2-й образец). Эту установка, заряжавшаяся 132-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами, позднее названными М-13, военных в целом устроила.

В декабре 1939 года Артиллерийское управление Красной Армии утвердило программу продолжение работ по «Боевой машине-13» (БМ-13) и созданию опытной партии машин для всесторонних полигонных испытаний.

Первая батарея.

Времени катастрофически не хватало — в Европе уже бушевала Вторая Мировая война, и не было никаких сомнений в том, что она не обойдет Советский Союз.

Окончательное решение о начале серийного производства БМ-13 было утверждено Иосифом Сталиным за день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года. Первые серийные БМ-13, созданные на базе автомобиля ЗИС-6, сошли с конвейера завода №723 Наркомата минометного вооружения в Воронеже.

Командование Красной Армии приняло решение — из первых БМ-13 сформировать экспериментальную батарею, вооружить ее снарядами, производство которых тоже находилось в стадии запуска, и отправить на фронт, проведя испытания в по-настоящему боевых условиях.

28 июня 1941 года командующий войсками Московского военного округа подписал приказ о формировании экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии Красной Армии. В батарею были включены 7 БМ-13, собранные к этому моменту, одна 152-миллиметровая гаубица, предназначавшаяся для пристрелки целей, а также грузовики для перевозки снарядов. Командный состав формировался из слушателей Артиллерийской академии Красной Армии.

Командиром батареи стал 36-летний капитан Иван Флёров, герой советско-финской войны, отличившийся при прорыве «линии Маннергейма».

Премьера под Оршей.

3 июля 1941 года батарея капитана Флерова, личный состав которой составлял 198 человек, с соблюдением мер секретности выдвинулась из Москвы по Можайскому шоссе. Целью был район белорусской Орши, где батарея должна была поступить в распоряжение Западного фронта.

О появлении на фронте новых образцов вооружения не знали ни немцы, ни советские солдаты. Поэтому первое боевое применение БМ-13 вызвало шок по обе стороны фронта.

Около 15 часов 14 июля 1941 года капитан Флёров отдал команду нанести удар по скоплению живой силы и танков фашистов в районе Орши. 112 реактивных снарядов, выпущенные установками в течение нескольких секунд, произвели сильнейшие разрушения, уничтожив скопление немецкой техники. Над районом поднялось огненное зарево. Через полтора часа после первого залпа батарея Флерова нанесла удар по переправе на реке Оршица, сорвав дальнейшее продвижением гитлеровцев на этом направлении.

Первый опыт показал — БМ-13 могут быть чрезвычайно эффективным оружием, которое не только наносит материальный урон врагу, но и подавляет его психику. Правда, и советским солдатам поначалу пришлось привыкать к характерному завыванию снарядов. В июле 1941 года особо впечатлительные воины боялись этих звуков не меньше, чем немецких бомбардировок.

В конце июля — начале августа 1941 года на Западном фронте начали действовать еще четыре батареи «катюш».

Охота за секретом.

Немецкое командование, получив доклад с фронта о применении нового оружия русскими, отдало приказ во чтобы то ни стало захватить образец этой техники. На батарею капитана Флёрова началась охота.

Флёров прекрасно знал об этом, и сразу после нанесения удара по позициям немцев менял место расположения. Так вырабатывалась тактика применения реактивных минометов.

Первая опытная батарея БМ-13 успешно действовала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. Иван Флёров отправил в Москву подробный отчет о применении установок, в котором указывал на достоинства и недостатки нового оружия.

В начале октября 1941 года во время отражения нового гитлеровского наступления батарея Флёрова за три дня израсходовала почти весь запас боеприпасов. Гитлеровцы провели стремительную операцию по окружению советских войск под Вязьмой.

Первая батарея «катюш» также оказалась во вражеском «кольце». Командир батареи делал все возможное, чтобы вывести людей и технику из окружения. Те машины, на которых заканчивалось горючее, взрывались.

Из вяземского «котла» удалось выбраться 46 бойцам батареи капитана Флёрова. Остальные, включая командира, долгое время числились пропавшими без вести. Разведка докладывала — никаких признаков того, что немцам удалось захватить установки, нет.

Последний подвиг капитана Флёрова.

Лишь гораздо позднее, когда в руках советского командования оказались архивы одного из армейских штабов вермахта, стало точно известно, что случилось с батареей.

В ночь с 6 на 7 октября 1941 года в районе деревни Богатырь Смоленской области колонна «катюш» нарвалась на засаду немцев. Личный состав батареи принял бой. За то время, что бойцам удавалось сдерживать натиск немцев, их товарищам удалось подорвать все установки БМ-13. Сам командир батареи, будучи тяжело раненым, взорвал себя вместе с головной пусковой установкой.

В 1960-х годах командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск маршалом артиллерии Константин Казаков подписал представление на посмертное присвоение капитану Флерову звания Героя Советского Союза. Однако 14 ноября 1963 года указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Андреевич Флёров посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 1995 году поисковики в районе деревни Богатырь обнаружили останки советских солдат. Среди них опознаны останки капитана Флёрова. 6 октября 1995 года все останки перезахоронены рядом с обелиском у деревни Богатырь, установленном в память о подвиге первой батареи «катюш».



21 июня 1995 года указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой

Отечественной войне капитану Флёрову Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

5 марта 1998 года приказом министра обороны РФ Герой Российской Федерации капитан Флёров Иван Андреевич навечно зачислен в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

С.С.

