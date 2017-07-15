Британец получил поздравление из Белого дома от президента с подписью Обамы

2017-07-15 20:57 | www.trend.az | 5

Британцу, получившему гражданство США, пришло приветственное письмо из Белого дома за подписью экс-президента США Барака Обамы, передает РИА Новости со ссылкой на газета Independent.

Как сообщила жена нового гражданина Америки Айша Султан, среди документов, которые получил ее муж, также было поздравительное послание от президента.

"Мой муж родом из Великобритании приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента США подписано Обамой", - сообщила Султан на своей странице в Twitter.

Президентский срок Барака Обамы закончился 20 января, в тот же день, когда прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.