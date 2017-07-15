Афганским девочкам удалось попасть в США на чемпионат по робототехнике

2017-07-15 21:16 | www.oxu.az | 4

Команда девочек из Афганистана сумела попасть на состязания по робототехнике в США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, власти Соединённых Штатов дважды отказывали им в выдаче виз.

Отмечается, что в конечном итоге шести девочкам предоставили все необходимые документы и они смогли прилететь в Вашингтон, чтобы принять участие в трёхдневном состязании, которое стартует 16 июля.

Ранее СМИ сообщали, что команда афганских девочек, собиравшаяся на соревнования по робототехнике в США, не смогла получить визу.

A.C.

