В Эквадоре 14 человек погибли в результате аварии с автобусом

2017-07-15 21:26 | www.oxu.az | 7

В эквадорской столице Кито произошла крупная авария с участием автобуса, в результате которой погибли 14 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на elcomercio.com.

Отмечается, что погибшие оказались запертыми в перевернувшемся автобусе, который загорелся в результате ДТП, ещё 26 человек пострадали в аварии.

Все они были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

6 июля в провинции Гуандун на юге Китая перевернулся пассажирский автобус, в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек.

A.C.

