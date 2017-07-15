SOCAR: Изменение цен на бензин ускорит модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана

2017-07-15 21:35 | www.oxu.az | 4

Изменение цен на бензин марки АИ-92 окажет поддержку азербайджанской госкомпании SOCAR в ускорении модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, в результате чего к 2040 году будет полностью удовлетворяться внутренний спрос на нефтепродукты в Азербайджане, сказал вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давуд Мамедов в субботу в эфире телеканала Aztv, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

A.C.

